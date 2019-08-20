عين على العدو

"يديعوت: الرئيس السوري يقترب من تحقيق الإنتصار النهائي‎

20/08/2019

"يديعوت: الرئيس السوري يقترب من تحقيق الإنتصار النهائي‎

رأى موقع "يديعوت أحرونوت" أن إستعادة الجيش السوري لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي بعد إنسحاب المجموعات المسلحة منها، تعد إنجازا مهما جدا للرئيس السوري بشار  الأسد، الذي نجح في السنوات الأربع الأخيرة بإعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية ليصبح أقرب أكثر فأكثر من الإنتصار النهائي".

وعلّق الموقع على تقارير نقلتها تنسيقيات المجموعات المسلحة حول إنسحاب المسلحين من خان شيخون وسيطرة الجيش السوري عليها، وقال إن "الإنسحاب الذي يبدو حتى الآن إنسحابا جزئيا، يأتي بعد 4 أشهر من هجمات جوية يشنها الجيشين السوري والروسي في محافظتي إدلب وحماه، المعقل الأخير للمجموعات المسلحة.

وأضاف الموقع أنه "إذا صحت التقارير فإن هذا يُعد إنجازا مهما جدا للأسد الذي نجح في السنوات الأربع الأخيرة بإعادة السيطرة على معظم الأراضي السورية وهو يقترب الآن أكثر فأكثر من الإنتصار النهائي".

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