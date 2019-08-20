20/08/2019

عراقجي: أميركا ليست طرفًا موثوقًا به للتفاوض

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي أن الولايات المتحدة أثبتت، عبر انسحابها من الاتفاق النووي والمفاوضات مع كوريا الشمالية، أنها ليست طرفا يمكن الوثوق به للتفاوض.

وقال عراقجي خلال لقائه وفدا برلمانيا رفيعا من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن "أمريكا قررت من جانب، وفي خطوة مثيرة للإستغراب دوليا، ان تفرض حظرا على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يحظى بتأييد دولي كبير، في المقابل تطلق شعار المفاوضات المزعوم".

وهنأ عراقجي الوفد بإعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية، واصفا الحظر الاقتصادي بـ"انه أهم وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية ضد بلدان مستقلة مثل إيران وكوريا الشمالية، دون ان تنجح طيلة العقود الماضية في المساس بإرادة البلدين".

كما أكد استعداد ورغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع علاقاتها السياسية في شتى المجالات بين البلدين، لاسيما الإعداد لزيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى بيونغ يانغ ردا على زيارة نظيره الكوري الشمالي خلال العام الماضي إلى طهران، وزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني إلى كوريا الشمالية.

من جانبه، أكد أعضاء الوفد البرلماني الكوري الشمالي ان زيارتهم الحالية إلى طهران تشكل فرصة مناسبة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، مشيدين بانجازات الحكومة والشعب الإيرانيين في مواجهة الحظر الامريكي.

إقرأ المزيد في: العالم