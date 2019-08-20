لبنان

مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله يستقبل وفدًا من حركة حماس

20/08/2019

مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله يستقبل وفدًا من حركة حماس

استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق "حسن حب الله" بحضور معاونه الشيخ "عطاالله حمود" ممثل حركة حماس في لبنان  "أحمد عبد الهادي" يُرافقه مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية "عبد المجيد العوض" أمس، وناقش الجانبان آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة والوضع الفلسطيني في لبنان.

وفي اللقاء، لفت "حب الله" إلى أن انتصار تموز هو انتصار لمحور المقاومة كله، مؤكدًا وقوف حزب الله إلى جانب مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في لبنان.

من جانبه، قدم "عبد الهادي" التهنئة لحزب الله بمناسبة الذكرى الـ ١٣ لانتصار المقاومة في تموز ٢٠٠٦، واعتبر أن هذا الانتصار مثّل معادلة ردع كبيرة في الصراع مع العدو الصهيوني الغاصب.

وأكد "عبد الهادي" أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين في لبنان هي قرارات مجحفة وخطيرة في هذا التوقيت الذي تتعرض فيه قضية اللاجئين إلى محاولات كبيرة من أجل تصفيتها وإنهائها، مشددًا على ضرورة أن يتخذ قرار في الحكومة اللبنانية بتجميد هذه الإجراءات، وإفساح المجال للحوار اللبناني الفلسطيني لإيجاد حلول مناسبة تمكّن اللاجئين الفلسطينيين من العيش بكرامة، والمحافظة على حق العودة، ولمقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كافة جوانبه.

 

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