20/08/2019

نادي برشلونة يتلقّى ضربة جديدة

تعرض نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لضربة جديدة تمثلت بإصابة الفرنسي عثمان دينبلي الذي سيغيب لخمسة أسابيع عن الفريق الكاتالوني.

وأكد البلوغرانا أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة النجم الفرنسي بالعضلة الخلفية لفخذه اليسرة.

وسينضم المهاجم الشاب لقائمة المصابين الذي يأتي في مقدمتهم النجم الأرجنتيني ليونال ميسي والمهاجم الإيرغوياني لويس سواريز.

ما يعني أن فالفاردي قد يلعب مباراة ريال بيتيس المقبلة بالفرنسي انطوان غريزمان في خط الهجوم.

"ولفرهامبتون" يُحرج "مانشستر يونايتيد"

فرض ولفرهامبتون التعادل الإيجابي بهدف لهدف على ضيفه مانشستر يونايتيد في ختام مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر الزوار بافتتاح التسجيل عبر الفرنسي انطوني مارسيال عند الدقيقة 27، قبل أن يدرك أصحاب الضيافة التعادل عن طريق البرتغالي روبن فيش عند الدقيقة 55 ليقتنص الذئاب نقطة ثمينة من الشياطين الحمر الذين تحصلوا على ركلة جزاء أهدرها الفرنسي بول بوغبا منتصف الشوط الثاني لينتهي اللقاء بتعادل، منح الشياطين الحمر نقطة وحرمهم من مشاركة ليفربول وأرسنال الصدارة بالعلامة الكاملة.

"باير ميونخ" ينهي اجراءات التعاقد مع "كوتينيو"

في سياق آخر، أكد بايرن ميونيخ الألماني إتمام اجراءات ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة.

وأشار بطل ألمانيا إلى أن الدولي البرازيلي اجتاز الفحص الطبي قبل التوقيع على عقد إعارته للنادي البفاري حتى الثلاثين من حزيران المقبل.

وكشف العملاق البفاري أن عقد الإعارة يمنح الباير خيار شراء اللاعب بصورة نهائية.

وسيحصل برشلونة بموجب هذه الصفقة على مبلغ تسعة ملايين ونصف المليون دولار من النادي الألماني إضافة للتكفل براتب اللاعب.

وكشف برشلونة عن ضرورة دفع بطل ألمانيا 133 مليون دولار لضم كوتينيو بصورة نهائية.

"سانشيز" إلى "انتر ميلان"

اقترب التشيلي الكسس سانشيز من الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي بعدما وافق مانشستر يونايتيد عن التخلي عنه ليخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى النيراتزوري لينضم لزميله البلجيكي رومالو لوكاكو.

ساري يغيب عن تدريبات السيدة العجوز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن مديره الفني ماورتسيو ساري يعاني من إلتهاب رأوي منعه مجددًا من الإشراف على تدريبات بطل إيطاليا.

وذكر البيانكونيري في بيان أصدره أن ساري يعاني من التهاب رأوي حسب الفحص الطبي على أن يخضع للعلاج المناسب.

وبات حضور المدرب الإيطالي المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام بارما السبت محل شك.

مكافآت هزيلة لناشئي مصر أبطال العالم لكرة اليد

بعد تتويج منتخب مصر للناشئين بلقب كأس العالم لكرة يد للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على نظيره الألماني بـ 32 هدف مقابل 28.

أثارت قيمة المكافآت المالية التي قرر الإتحاد المصري للعبة والبالغة 1500 جنيه أي 90 دولار موجة من الاستنكار والاستغراب في الشارع المصري وأدت لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الإتحاد صحة المعلومات، مشيرًا إلى ضعف إمكانيات الإتحاد المالية إضافة لحصول اللاعبين على مكافئات من قبل وزارة االشباب والرياضة.

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