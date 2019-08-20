20/08/2019

ارتفاع محدود في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن لا صحة للانباء عن تعرض لبنان لموجة حر (اي ما يعادل ١٠ درجات فوق المعدل الوسطي ولمدة ثلاثة ايام متتالية)، مشيرةً الى أنه ارتفاع محدود في درجات الحرارة ولفترة يوميين، علمًا أن الحرارة المحسوسة تكون مرتفعة على الساحل عندما ترتفع الرطوبة.

واشارت الى أن طقسًا صيفيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع بداية ارتفاع محدود في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الاربعاء.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فإن الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًّا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بالداخل و على الجبال .

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠و ٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط اجمالًا على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و ٧٥ %

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٤

ساعة غروب الشمس: ١٩:١٨

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