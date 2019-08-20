20/08/2019

العهد يتحضر لمواجهة إتحاد جدة السعودي

يحل نادي العهد اللبناني لكرة القدم ضيفًا على إتحاد جدة السعودي عند التاسعة إلا ربع مساء الثلاثاء على ملعب الجوهرة بمدينة جدة ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولن تكون المباراة نزهة لبطل لبنان الذي يسجل مشاركته الثالثة عربيًا بعد العام 2005 اذ خرج من الدور الأول على يد الإفريقي التونسي، والعام 2017 اذ قدم أداءً جيدًا وبلغ الأدوار المتقدمة قبل أن يودع المسابقة من دور الثماني بفارق الأهداف ودون أن يتلقى أي خسارة.

وخاض الفريق اللبناني تمرينه الأخير على ملعب المباراة مساء أمس استعدادًا للمواجهة الصعبة أمام فريق سعودي مستعد وجاهز ومتطور.

وأكد المدير الفني لبطل لبنان باسم مرمر أن العمل جارٍ على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام الفريق السعودي المدجج بعدد من اللاعبين الأجانب، اذ تنص أنظمة البطولة على قيد ثمانية لاعبين وإشراك خمسة في المباراة.

ولفت مرمر إلى أن "هدفنا تمثيل مشرف للكرة اللبنانية"، مشيرًا إلى قدرة الفريق على مواجهة الفريق السعودي الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بدوره لفت نجم العهد محمد حيدر الى أن المباراة لن تكون سهلة، معتبرًا أن الهدف هو المشاركة في البطولة وعكس صورة جميلة لكرة القدم اللبنانية.

طرابلس يعين المصري أحمد حافظ مديرًا فنيًا

في سياق آخر، عين نادي طرابلس الرياضي المصري أحمد حافظ مديرًا فنيًا للفريق الشمالي خلفًا للفلسطيني إسماعيل قرتام.

وكان الفريق الطرابلسي الذي يمر بأزمة مالية حادة قد تخلى عن حارسه نزيه أسعد لصالح الأنصار والمدافع عبد الله عيش لمصلحة النجمة.

وسبق للمدرب المعروف بالداهية أن أشرف لموسم ونصف على نادي البقاع الرياضي الذي هبط للدرجة الثانية.

النجمة يعلن تعاقده رسميًا مع المصري عبد العظيم مدربًا للفريق

من جهة أخرى، أعلنت إدارة نادي النجمة التعاقد مع المصري محمد عبد العظيم المعروف "بعظيمة" للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم للمرحلة المقبلة.

وأكد النادي أن عبد العظيم الحاصل على شهادات تدريبية عليا وعمل خبيرًا لدى الإتحاد الألماني قبل أن يكون مدربًا للأهلي المصري وأحرز لقب الدوري والكأس العماني في الموسم المنقضي بعدما سبق له الإشراف على أندية في البحرين والأردن وعمان.

وسيباشر محمد عبد العظيم مهامه مديرًا فنيًا اعتبارًا من الثلاثاء، على أن يخوض النجمة مباراة ودية أمام "القوة الجوية" العراقي الأحد المقبل استعدادًا لمواجهته الترجي الرياضي التونسي في الثلاثين من الجاري ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



علي حمام يتجه للاعتزال الدولي

أبدى الظهير الدولي ولاعب نادي النجمة علي حمام رغبته بالإعتزال الدولي والإبتعاد عن المنتخب الوطني والتفرغ للاستحقاقات التي ينتظرها النجمة محليًا وعربيًا.

الرياضي يواجه هوبس في نهائي الدوري الصيفي

فاز نادي "الرياضي" لكرة السلة في نهائي الدوري الصيفي للذكور ما دون 23 عامًا في نصف النهائي على غريمه الحكمة بفارق 88 71 ليضرب موعدًا مع هوبس الذي سحق منتخب ناشئي لبنان لما دون 16 عامًا بفارق 75 44.

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