عين على العدو

العدو ينوي تهجير الغزاويين من القطاع دون عودة

20/08/2019

العدو ينوي تهجير الغزاويين من القطاع دون عودة

نقلاً عن صحيفة "إسرائيل هيوم"

عملت "هيئة الأمن القومي" في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنة الأخيرة لتمكين خروج مواطني غزة منها  دون عودة، هذا ما كشفه مصدر سياسي يرافق رئيس الحكومة في زيارته إلى كييف، عاصمة أوكرانيا. 

الخطة دُفعت بمصادقة رئيس الحكومة وتم عرضها في السنة الأخيرة عدة مرات خلال نقاشات "الكابينت" السياسي الأمني.

وبحسب المعطيات التي عُرضت في الكابينت، فإن 35 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة في عام 2018 دون نية للعودة، وفي هذا السياق قال المصدر السياسي إن "الأمر يتعلق بهجرة سلبية بنسبة كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل" أعربت عن استعدادها لتمويل كلفة انتقال سكان من غزة إلى دولة ثالثة، "إذا وُجدت دولة توافق على استقبالهم". 

"هيئة الأمن القومي" توجّهت بالفعل إلى دول في الشرق الأوسط وفحصت إذا كانت ستوافق على استيعاب سكان من غزة، لكن لم يتم إيجاد دولة كهذه حتى الآن. 

إضافة إلى ذلك، وافقت "إسرائيل" على استخدام قاعدة نفاتيم التابعة لسلاح الجو لدعم هذه الرحلات.

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