20/08/2019

إصابات واعتقالات في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم 9 فلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بنابلس خلال تصدي شبان فلسطينيين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال الخليل وهم: معاوية صالح عصافرة، وأحمد عيسى الزهور، ومحمود كامل عطاونة، ويوسف سعيد الزهور، و3 من اشقاء الأسير قاسم عارف عصافرة، وهم: علي، ومحمد، وأحمد، عقب تفتيش منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال غرب الخليل واستولت على مركبة الأسير المحرر علاء حميدات، وفي مدينة الخليل فتشت عدة منازل عُرف من أصحابها محمد سعيد جابر.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مخيم عايدة وهما عمر مأمون بدير، وشقيقه فاروق، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.

وعند منتصف الليل، اقتحم مئات المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين وفروا الحماية لاقتحامات المستوطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية معززة للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين للقبر.

واندلعت المواجهات مع الشبان الذين حاولوا التصدي لجنود الاحتلال الذين قاموا بقمع الشبان بالغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق جرى معالجتهم ميدانيا، فيما أصيب 5 شبان بجروح متفاوتة بالرصاص المعدني جرى نقلهم للمستشفيات للعلاج.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن جنوده وفروا الحراسة لحوالي 1200 مستوطن اقتحموا قبر يوسف وقاموا بأداء صلوات تلمودية، وجرى قمع المواجهات التي اندلعت عقب دخول الحافلات التي أقلت المستوطنين للمدينة، وتخلل المواجهات إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع.

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