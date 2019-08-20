20/08/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية أن المحكمة العسكرية تستأنف اليوم جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 20 أغسطس الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

مصر توقع منحتين مع البنك الأوروبي

بدورها، اهتمّت صحيفة "المصري اليوم" المصرية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الإثنين، توقيع منحتين لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو 28 مليون جنيه.

قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري والسيد/ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بحضور فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وسيتم توجيه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إداري وتنظيمي مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الأعمال الاستشارية الخاصة بشراء(100) جرار سكة حديد جديد والتي سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.

تونس: هيئة الانتخابات في مواجهة التحديات

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، تناولت صحيفة "الشروق" التونسية الجدل المتواصل بشأن شبهة تزوير تحوم حول تزكيات المترشحين،بعدما تحركت هيئة الانتخابات على صعيد نشر تزكيات النواب وطرحت منهجية جديدة تتلقى وفقها الطعون في مقراتها الفرعية.

وفي هذا السياق، أثارت عملية نشر تزكية النواب للمترشحين للانتخابات الرئاسية انتقادات ضاعفت حجم المسؤولية المناطة بعهدة هيئة الانتخابات وذلك قياسا باللخبطة التي رافقت العملية، فبينما صرح عضو الهيئة عادل البرينصي يوم الخميس الماضي بأنهم راسلوا البرلمان وسيتم نشر تزكيات النواب يوم الجمعة، اعتبر العضو محمد التليلي المنصري ان الهيئة ليست ملزمة قانونا بنشر التزكيات، وذلك قبل تدخل رئيس الهيئة واعلانه نشر التزكيات البرلمانية يوم السبت وهو ماتم فعليا بعد ظهر السبت.

ارتدادات نشر قائمة تزكيات النواب كانت لها اثار متعددة الجوانب، فأكدت الهيئة من خلال مانشرته أن النائب ماهر المذيوب زكى كل من الياس الفخفاخ وحاتم بولبيار، وأن النائب عبد الرؤوف الشابي قد زكى بدوره كلا من نبيل القروي وسليم الرياحي، واوضحت الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان في تصريح للشروق أنه تم احتساب التزكية الاولى و عدم اعتماد الثانية.

ونشر قائمة المزكين من النواب لم يقطع السجال الدائر منذ اسبوع بشأن ضرورة نشر القائمة، وذلك لان القائمة المنشورة كانت محل اعتراض من عدة اطراف، حيث اعلن ماهر مذيوب انه لم يزك سوى الياس الفخفاخ بطلب من رئيس الحزب راشد الغنوشي، كما اوضح عبد الرؤوف الشابي أنه لم يزك سوى مرشح وحيد، فيما شددت النائبة كريمة التقاز من حركة النهضة على انها لم تزك حاتم بولبيار وانها زكت عبد الفتاح مورو كما تتحدث مصادر من النهضة عن تزكية مفقودة من قبل النائب البشير اللزام لعبد الفتاح مورو.

الجزائر: رئيس مجلس الدولة يؤكد أولوية استعادة الأموال المنهوبة

صحيفة "الشروق" الجزائرية تطرقت في عددها اليوم إلى تأكيد رئيس مجلس الدولة فريدة بن يحيى، على أن المرحلة المقبلة ترتكز على أولوية محاربة الفساد بكل أشكاله ودرجاته وكذا استعادة الأموال المنهوبة ودعم نظام النزاهة الوطنية، وهو ما يتعين حسبها على القضاة وكل أعوان القضاء التحلي بالمسؤولية على قدر ثقة الشعب الممنوحة لدعم انطلاقة مسار التنمية الشاملة.

وكشف نجل الرئيس الراحل لأول مرة أن قائد الطائرة-التي كانت تقل بوضياف من عنابة إلى مستشفى عين النعجة في العاصمة- تلقى أوامر بعدم النزول حتى يتوقف قلب الرئيس عن النبض ما يعني المشاركة في القتل المتعمد، بحسب نجله بوضياف.

وقالت الصحيفة إن من شأن هذه التصريحات الخطيرة أن تعيد ملف اغتيال الرئيس محمد بوضياف إلى دائرة الجدل السياسي والقانوني وتدحض فرضية العمل الفردي المعزول.

الجزائر: المجاهد لخضر بورقعة متمسك بدفاعه

أما صحيفة "الخبر" الجزائرية فاهتمّت بإبراز تأكيد المجاهد لخضر بورقعة قائد من قادة الناحية العسكرية الرابعة التاريخية، اليوم، لمحاميه خلال زيارتهما له بسجن الحراش أنه لا يزال متمسك بالمحامين الذين تأسسوا للدفاع عنه عقب إيداعه السجن التي سميت بجماعة المحامين من أجل الدفاع عن المجاهد لخضر بورقعة.

هذا ما كشفه لـ"الخبر" كل من الأستاذة نبيلة سماعيل والأستاذ بدرالدين بوعلاق في مكالمة هاتفية، عصر اليوم الإثنين، بعد خروجهما من سجن الحراش حيث قابلا موكلهما.

وصرح المحاميان المذكوران المنتميان لجماعية المحامين من أجل الدفاع عن المجاهد بورقعة لـ"الخبر" أن المجاهد لخضر بورقعة متمسك بدفاعه و أنه لم يكلف بصفة حصرية أسماء المحامين الخمسة الذين تداولتها وسائل الإعلام.

وأضاف محدثنا أن المجاهد لخضر بورقعة ينتظر مواصلة إجراءات التحقيق معه رفقة دفاعه.

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