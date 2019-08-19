اليمن

السيد الحوثي: من حق الشعب اليمني الرد على جرائم العدوان السعودي

19/08/2019

السيد الحوثي: من حق الشعب اليمني الرد على جرائم العدوان السعودي

أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمة له بمناسبة عيد الغدير أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية اليمنية ضد قوى العدوان السعودي تأتي في سياق حق الشعب اليمني المشروع في الرد على هذا العدوان وإقناعه بأن جرائمه لن توصله إلى مبتغاه وإنما إلى نتائج عكسية.

وأشار السيد الحوثي إلى أن الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تزيد من صمود وقوة هذا الشعب وقال "إن العدوان اعتمد على السلوك الإجرامي كسلوك أساسي في عدوانه على بلدنا اليمن حيث لا يمر يوم إلا ويرتكب جريمة هنا أو هناك يقتل فيها من أبناء هذا الشعب ويستهدف المنشآت والمصالح العامة".

واعتبر أن النظام السعودي يخسر من العدوان على اليمن الكثير على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي و الاجتماعي حيث خسر سمعته في كل أنحاء العالم.‎

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