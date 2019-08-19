لبنان

رعد: مسؤوليتنا الحفاظ على فائض القوة الرادع للصهاينة 

19/08/2019

رعد: مسؤوليتنا الحفاظ على فائض القوة الرادع للصهاينة 

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن حزب الله أسر العدو الإسرائيلي في قفص توازن الردع الذي فرضه عليه، بشكل يعجز عن شن حرب على لبنان، لأن ثقته بإمكانية تحقيقه انتصارا قد انتُزِعَت.

وخلال احتفال التخرج السنوي الذي أقامه حزب الله لطلاب بلدة زوطر الشرقية الناجحين في الامتحانات الرسمية بحضور شخصيات وفعاليات وأهالي الطلاب المكرمين، شدد رعد على أن ما منع الحرب على لبنان ليست التزامات البلد ولا المواثيق الدولية ولا القوانين ولا العهود وإنما فائض القوّة الذي إنتزع من الإسرائيليين ثقتهم بقدرات كيانهم وتشكيكهم بضمان النصر في أية حرب يعتدي فيها على لبنان. 

وختم رعد قائلًا إنه "إذا كنا نعتمد على فائض القوّة في إثبات حضورنا، فمسؤوليتنا أن نطوّر هذا الفائض من القوّة لدينا حتى لا يلحق بنا العدو، وحتى لا يتجرأ يوما ما على أن يجرّب حظه في القتال".

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