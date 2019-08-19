اليمن

بصاروخ باليستي جديد.. الجيش اليمني يستهدف معسكر "ماس" وقتلى في صفوف العدوان

19/08/2019

بصاروخ باليستي جديد.. الجيش اليمني يستهدف معسكر "ماس" وقتلى في صفوف العدوان

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم صاروخا باليستيا من طراز "نكال" محلي الصنع على تجمع وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمحافظة مارب.

وأكد المتحدث باسك القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة والمخدوعين"، مشيرًا إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى".

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق، حيث كان العدو يحضّر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ "نكال"  الباليسيت محلي الصنع، ولم يدلِ العميد سريع بأي تفاصيل عن الصاروخ الجديد.

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