19/08/2019

الامام الخامنئي يوافق على عفو وتخفيف عقوبات بحقّ عددٍ من المحكومين

وافق آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم على طلب العفو او تخفيف عقوبات عدد من المحكومين في الجمهورية الإسلامية وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

ووافق سماحته على عفو ووتخفيف عقوبة 1070 من المحكومين في المحاكم العامة و الثورية والعسكرية.

وكان رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي قد اقترح في رسالة الى الإمام الخامنئي بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير السعيد، عفوًا أو خفضًا وتبديلًا للعقوبات الصادرة بحق 1070 من المحكومين الذين تمت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو وتوفرت فيهم شروط العفو أو تخفيض العقوبة.

إقرأ المزيد في: العالم