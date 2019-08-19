19/08/2019

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا في الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 27 فلسطينيًا أغلبهم من محافظتي رام الله والبيرة.

وفي هذا السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ 16 مواطنًا من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة جرى اعتقالهم غالبيتهم من بلدة سلواد وهم: محمد ناجح عياد، محمد رائد حامد، فخري عبد الرؤوف حامد، جميل حماد، موسى محمد حماد، همام منير الريماوي، يعقوب ثلجي الريماوي، منتصر قدح، محمود لدادوة، محمد العلي، عصام أبو عليا، حسين شبانة، نعمان حمايل، براء القاضي، عوض أبو عين، محمد هشام فراج.

وأضاف نادي الأسير إنه جرى أيضا اعتقال خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم وهم: محمد حسن أبو محيميد، نضال عساكرة، إياد عساكرة، علي عساكرة، سعدي محمود القصاص (69 عامًا).

وفي بلدة دورا في محافظة الخليل، اعتقل المواطن جهاد يوسف فقوسة، فيما اعتقل المواطنان نصار جهاد عديلي وشقيقه سعد في بلدة أوصرين في محافظة نابلس.

ويضاف إلى المعتقلين ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى من بلدة العيزرية جرى اختطافهم على يد قوة من "المستعربين" وهم: الفتى شوكت الشيخ (16 عاما)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الأحد المواطن علاء جمجوم من القدس بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرّح خلال عملية اقتحام جرت لبرج اللقلق، وجرى نقله للمستشفى عقب الإفراج عنه.



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