19/08/2019

وزير المال: لإعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية

دعا وزير المال علي حسن خليل الى إعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية بالمفهوم اإجابي بما يطمئن الناس بأن هناك مؤسسات قادرة على مقاربة كل الملفات المتصلة بأمنهم اﻻجتماعي واﻻقتصادي والبيئي، مؤكداً أن الأزمات الإجتماعية والإقتصادية ﻻ تعني فئة دون أخرى، وأن اللقاء اﻻقتصادي المالي الذي التأم في بعبدا بحضور الرؤساء الثلاث أفضى الى التفاهم على ورقة اقتصادية المسؤولية ويتبقى وضع هذه الورقة موضع التنفيذ .

كلام خليل جاءت خلال في احتفال تكريم دفعة اﻻمام السيد موسى الصدر للطلاب الناجحين في الشهادات الجامعية والشهادات الرسمية والذي اقامته حركة أمل في باحة ثانوية الغازية، حيث دعا إلى التمسك بثقافة المقاومة دفاعا عن حدودنا في مواجهة العدوانية "الإسرائيلية"، وإلى الدفاع عن حدود المجتمع من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة استلهام القيم اﻻنسانية الحقة في الحياة السياسية وكسر الحدود والحواجز التي تعيق تقدم اﻻنسان.

كما لفت إلى ان هناك تحديات كبرى تحدق بلبنان والمنطقة، وان الناس تعيش حالة قلق حقيقي نتيجة بعض الممارسات السياسية، مضيفا أنه على ثقة بالقدرة على تجاوز هذا القلق، وأن المصارحة والمصالحة التي أنجزت مؤخرا دليلا على ذلك.

وتابع "على الجميع أن يعلم أن مناعة وقوة لبنان في مواجهة التحديات تبدأ باعادة تنظيم علاقاتنا الداخلية واعتماد الحوار سبيلا في مقاربة كافة القضايا الخلافية، ويجب أن تبقى الكلمة الحاسمة في إدارة علاقاتنا هي التواصل وتفعيل عمل المؤسسات".

وختم بالقول إن المسؤولية تقتضي في هذه اﻻيام المحافظة على المرتكزات التي أمنت للبنان اﻻنتصار على عدوانية "اسرائيل"، والتي تحققت بفضل الشهداء".



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