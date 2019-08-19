19/08/2019

بعد فشل خططه.. ترامب يسعى لفرض حصار بحري على فنزويلا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاريه، لبحث سبل فرض حصار بحري على فنزويلا بعد فشل خططه لقلب نظام الحكم هناك.



ونقلت موقع Axios الأمريكي عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن ترامب اقترح نشر سفن البحرية الأمريكية على طول ساحل فنزويلا لمنع نقل وتسليم البضائع إليها، مضيفة انه "سعى إلى طرح هذه الفكرة أكثر من مرة منذ أكثر من عام ونصف".

ويشعر الرئيس الأمريكي بخيبة أمل عميقة بعد أن فشلت المعارضة الفنزويلية في الإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من مسارعة واشنطن للاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا منذ مطلع عام 2019 الجاري وتقديم كل الدعم له.

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