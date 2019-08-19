عين على العدو

 حكومة الاحتلال توفد بعثة إسرائيلية إلى تشاد 

19/08/2019

 حكومة الاحتلال توفد بعثة إسرائيلية إلى تشاد 

ذكر موقع "ميزاك لايف" الاسرائيلي أن بعثة صهيونية تمثل حكومة الاحتلال زارت تشاد، في الخامس والسادس والسابع من هذا الشهر، برئاسة مدير التجارة في وزارة الاقتصاد والصناعة في كيان العدو ومدير وزارة "التعاون الاقليمي"، وممثلين عن وزارة الزراعة ومعهد التصدير.

وبحسب الموقع، اجتمعت البعثة مع وزراء ومدراء عامين في وزارة الاقتصاد، المالية، الزراعة، المياه، الطاقة، المناجم، التعليم، الاتصالات والصحة في تشاد، بالاضافة الى ذلك عُقدت اجتماعات مع جهات دولية كممثلين عن البنك الدولي والسفارة الاميركية، من اجل دراسة زيادة الاستثمارات الاجنبية في تشاد.

وقال إيتي ملخيئور، ممثل مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية إن "أعضاء البعثة تأثروا برغبة حكومة تشاد والقطاع الخاص التعاون مع "اسرائيل""، فيما صرّح يوسف درزنين، مدير وزارة "التعاون الاقليمي" بأن "العلاقات التي تتطوّر بين تشاد وا"سرائيل" هي جزء من نسيج علاقات "تل أبيب" مع دول المنطقة".

ولفت الموقع الى انه في شهر كانون الثاني من هذا العام، أي بعد 50 سنة تقريبًا من المقاطعة بين الجانبين، تم التوقيع على اتفاق لاستئناف العلاقات بين كيان العدو وتشاد، الدولة الافريقية ذات الاغلبية المسلمة.

 وفي أعقاب استئناف العلاقات بين الطرفين، طلب رئيس تشاد أن ترسل حكومة اسرائيل ممثلين عنها من اجل بحث دفع التعاون الاقتصادي، ونقل المعلومات في قطاع الزراعةوإدارة المياه، والتعليم وأمور أخرى.
 

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