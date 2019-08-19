19/08/2019

الحاج حسن: لمواجهة الضغوطات بكلّ الوسائل والأساليب

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن أن أميركا تدخل اليوم في حرب اقتصادية بعدما عجزت في الميدان مع إيران واليمن وسوريا والعراق ولبنان، وهذه الحرب هي حرب العقوبات والتي يحاول من خلالها أن يفرض علينا هزيمة، قائلًا "نحن أمام تحدي مواجهات العقوبات".

وخلال فطور صباحي نسائي أقامته الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في مدينة بعلبك، قال الحاج حسن "إيران التي تستهدفها هذه العقوبات بالدرجة الأولى أعدت مشروعًا للمواجهة على كل المستويات، ونحن في لبنان نتعرّض لهذه العقوبات وقد أُدرج عدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة على لائحتها، ونتوقّع أن يزدادوا"، مشدّدًا على أنه "علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة كل هذه الضغوطات بكل الوسائل والاساليب".

وختم الحاج حسن "لن يستطيع الاسرائيلي والاميركي ولا حلفاؤهما ان يأخذوا بالضغوط الاقتصادية والسياسية والعقوبات ما فشلوا وعجزوا ان يحققوه بالمعركة العسكرية، ونحن بنفس الارادة والعزيمة والطريقة التي قررنا فيها المواجهة سنستمر في المواجهة".



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