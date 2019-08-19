19/08/2019

غانتس يهاجم نتنياهو

هاجم رئيس حزب أزرق أبيض والمرشح لرئاسة حكومة الاحتلال بني غانتس رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكر موقع "مفزاك لايف".

وبعد جولة قام بها على مستوطنة "سديروت" الواقعة ضمن "غلاف غزة" زار خلالها منزلًا أُصيب بشظايا الصواريخ التي أطلقت مساء السبت، قال غانتس إن "نتنياهو فقد الأمن"، لافتًا إلى أن الردع لدى الكيان المحتل لم يتآكل بل انمحى.

وأضاف غانتس:"سنقضي على "حماس" عسكريا وسنجلب الهدوء ولن نسمح لهذا الأمر بأن يتدحرج الى الضفة الغربية، سنقوم بذلك من خلال كابينت امني ومسؤول بالمقارنة مع كابينت التطرف والحصانة لنتنياهو"، حسب تعبيره.





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