19/08/2019

دمشق: التدخل التركي لن يؤثر على عمليات الجيش في خان شيخون

أدانت سوريا بشدة قيام آليات تركية محملة بالذخائر والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية والدخول إلى مدينة سراقب في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من "جبهة النصرة".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن "السلوك التركي يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية"، مضيفا ان دمشق تدين بشدة هذا التدخل السافر وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي.

وختم المصدر قائلا إن "سوريا تؤكد أن هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".

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