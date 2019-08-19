19/08/2019

جشي: للعمل بمنطق الحوار والتلاقي

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حسين جشي المعنيين والمسؤولين في لبنان أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، وأن يعملوا بمنطق الحوار والتلاقي والتفاهم، ويستفيدوا من الظروف الأمنية المستقرة التي تعيشها البلاد لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي وحل مشكلة الكهرباء والنفايات وما شابه، متمنيًا أن تكون لغة الحوار والتفاهم هي اللغة السائدة بين الجميع.

كلام جشي جاء خلال رعايته حفل التكريم السنوي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقامته التعبئة التربوية في حزب الله في ملعب المدرسة الجعفرية في مدينة صور تحت عنوان "دفعة الانتصار"، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات.

وشدد النائب جشي على ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جدي وعاجل وسريع لمعالجة المشاكل القائمة، والتي تحتاج إلى اجتماعات يومية لا أن تتعطل لشهر أو أكثر، وكذلك تستدعي نوعاً من الطوارئ الحكومية التي تسمح على الأقل بالتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها.

وتوجه النائب جشي بالتحية والتقدير للنائب السابق السيد نواف الموسوي على كلّ ما بذله من جهد على كافة المستويات خلال السنين الطويلة الماضية، مؤكدًا أن موضوع الانتخابات بالنسبة لنا هو موضوع التزام، وسنكون حاضرين نحن وأهلنا إن شاء الله في هذه الانتخابات الفرعية في قضاء صور التي رشحت قيادة المقاومة لها الشيخ حسن عز الدين، وسنكون ملتزمين بالمقاومة في أي موقع كانت".

وختم بالقول "على الجميع ألّا يتعاطوا بتهاون مع هذه الانتخابات، لأن تسجيل نسبة متدنية بالمشاركة فيها هو بمثابة مؤشر غير سليم، وعليه، يجب أن تكون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء جديد، وليعبّر كل مواطن عن رأيه بما يراه مناسبًا".



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