19/08/2019

العدو يتحضّر لاستمرار إطلاق القذائف الصاروخية من غزة

يستعدّ جيش العدو الإسرائيلي لاستمرار إطلاق القذائف من غزة إلى كيان الاحتلال خلال الأيام القادمة، على الرغم من عدم وجود تحذيرات ملموسة لذلك، وفق ما أوردت قناة "كان" الإسرائيلية.

وبحسب القناة فإن "فرقة غزة" التابعة لجيش الاحتلال تعلّمت دروسا من محاولات التسلل الأخيرة.

وذكرت القناة أنه وفق تقديرات العدو، فإن الهجمات ومحاولات التسلل الأخيرة التي حصلت على الحدود مع قطاع غزة هي مبادرات فلسطينية فردية من غزة وليست موجهة من قبل "حماس".

وفي هذا السياق، قال مصدر صهيوني لـ "كان" إن "حركة "حماس" معنية بشكل أساسي بالهدوء، لكن هناك دائما من يعارض هذا المسعى".

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