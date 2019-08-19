19/08/2019

الأمريكي جايمس في "الشانفيل"..وورن يوقع مع الرياضي..وأستون لاعبا لبيروت

واصلت أندية كرة السلة اللبنانية استعداداتها وتدعيم صفوفها تحضيرًا للمنافسة في الموسم المقبل.

وفي هذا السياق، وصل اللاعب الأمريكي والي وورن الأحد إلى بيروت ليلتحق بتدريبات النادي الرياضي.

من جهته، وقع العملاق الأمريكي اوزيا اوستن (مترين و16 سانتيمتر) على كشوف نادي بيروت.

وسبق لاوستن أن لعب لفترة قصيرة مع "الشانفيل".

بدوره، ضم نادي "الشانفيل" الأمريكي جايمس فلورنس ليكون أول أجانب الفريق المتني الذي استغنى عن مايك إيفبرا وكيفن غالوا.

الى ذلك، ، ضم "هوبس" اللاعب الأمريكي كوارد 31 عامًا إلى صفوفه.

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