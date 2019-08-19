رياضة

العهد يستعد لمواجهة الإتحاد السعودي

19/08/2019

العهد يستعد لمواجهة الإتحاد السعودي

خاض العهد اللبناني مرانًا على الملعب الفرعي لملعب الملك عبد الله في مدينة جدة استعدادًا لمواجهة الإتحاد مساء الثلاثاء ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس للأندية الأبطال تحت إشراف المدير الفني باسم مرمر الذي اعترف بصعوبة المهمة أمام الفريق السعودي الحاضر، والذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه لا مستحيل في كرة القدم إلا أن الفريق لم يخض سوى خمس حصص تدريبية بتشكيلته الكاملة قبل المباراة التي أمل بأن يقدم فيها اللاعبون مستوىً يليق بسمعة العهد وكرة القدم اللبنانية.

النجمة يهزم الجيش السوري وديًا بحضور مدربه الجديد
من جهته، تغلب النجمة على ضيفه الجيش السوري وديًا بهدفين لهدف في اللقاء الذي حضره المدير الفني الجديد للنبيذي المصري محمد عبد العظيم عظيمة، وجمع الفريقين على ملعب المدينة الرياضية ضمن استعدادات النادي البيروتي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور الثاني والثلاثين من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وسجل التونسي مراد الهذلي والدولي نادر مطر هدفي النبيذي، بينما سجل مؤمن ناجي هدف الفريق السوري.
وقدم نائب الرئيس علي السبع مكافآت مالية للاعبين لتحقيقهم الفوز وبهدف تحفيزهم للاستحقاقات المقبلة.
يذكر أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها لاعبوا النجمة مكافآت مالية لفوز ودي.

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