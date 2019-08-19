العالم

مشرّعون أمريكيون يتحرّكون احتجاجًا على منع عمر وطليب من دخول الأراضي المحتلة

19/08/2019

مشرّعون أمريكيون يتحرّكون احتجاجًا على منع عمر وطليب من دخول الأراضي المحتلة

كشف موقع "ماك كلاتشي" أن أعضاء بارزين من الحزب الديمقراطي في "الكونغرس" الأميركي ينظرون في أخذ إجراءاتٍ ضدّ كل من سفير الكيان الغاصب لدى واشنطن رون ديرمر والسفير الأميركي في الأراضي المحتلة دايفيد فريدمان، وذلك على خلفية قرار العدو منع النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، نقل الموقع عن مصدرين إثنين مطلعين بأن حوالي إثني عشر مشرّعا ديمقراطيا بدأوا نقاشات يوم الجمعة الفائت حول كيفية توجيه رسالة تؤكد عدم الثقة بالسفير ديرمر.

كما نقل الموقع عن هذه المصادر قولها إن المشرعين الديمقراطيين ينظرون بإصدار بيان "لا ثقة" بديرمر، وأيضا بفتح تحقيق حول سلوك السفير فريدمان.

الموقع نقل أيضًا عن مصدر رفيع المستوى في "الكونغرس" قوله إنه يجري مراجعة الخيارات كافة، مشيرًا الى أن ديرمر لم يلتزم بوعود كان قد تعهّد بها.

ولفت الموقع إلى أن من بين المشرعين الديمقراطيين الذين يبحثون اتخاذ هذه الإجراءات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنجيل ورئيسة لجنة الاعتمادات المالية نيتا لوي.
 

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