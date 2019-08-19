#صيف_الانتصارات بالفيديو

مكتشف تفجير "القاع" يروي لـ "العهد" تفاصيل تشاجره مع الانتحاريين

19/08/2019

مكتشف تفجير "القاع" يروي لـ "العهد" تفاصيل تشاجره مع الانتحاريين

 

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خليل وهبة يتذكر تفجير القاع: لولا سيارة وسط الطريق لكنت شهيداً

24/08/2019

خليل وهبة يتذكر تفجير القاع: لولا سيارة وسط الطريق لكنت شهيداً
ان ترى"العهد" في عرسال يعني ان المقاومة متجذرة في اهلها

23/08/2019

ان ترى"العهد" في عرسال يعني ان المقاومة متجذرة في اهلها

ابن عرسال أول من حمى "الدرك" يوم غزاها التكفيريون

23/08/2019

ابن عرسال أول من حمى "الدرك" يوم غزاها التكفيريون
ما حصل في عرسال دخيل عليها .. ليست بيئة حاضنة للتكفيريين!

22/08/2019

ما حصل في عرسال دخيل عليها .. ليست بيئة حاضنة للتكفيريين!
صالح سيف الدين يروي لـ"العهد" كيف استشهد ابنه بصواريخ التكفيريين

22/08/2019

صالح سيف الدين يروي لـ"العهد" كيف استشهد ابنه بصواريخ التكفيريين
روحية أهل البقاع الايمانية الجهادية مرجعها المساجد والحسينيات

22/08/2019

روحية أهل البقاع الايمانية الجهادية مرجعها المساجد والحسينيات
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رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني