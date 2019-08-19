19/08/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

تناولت صحيفة "الأخبار" المصريّة في عددها اليوم خبر تأكيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس حسين الرفاعي أنّ البنك سيبدأ رد قيمة استحقاقات شهادات قناة السّويس في الفترة ما بين 4 إلى 11 أيلول/سبتمبر المقبل، وهو موعد استحقاقها.

وفي تصريحات خاصة لبوابة"أخبار اليوم" أوضح الرفاعي أن البنك سيرد استحقاقات الشهادات التي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه في مواعيدها المقرّرة.

وأضاف رئيس بنك قناة السويس أن البنك لا ينوي طرح شهادات جديدة، وأن لديه شهادة الحصاد ومدتها 3 سنوات بعائد متغير يبلغ نحو 15.75%، وعائد ثابت يبلغ نحو 12% يصرف شهريًا، وعائد ربع سنوي يبلغ 12.25%، وعائد يبلغ 12.5% يصرف كل 6 أشهر، وعائد سنوي يبلغ 13%.

وتنتهي مدة شهادات قناة السويس المحددة بـ5 سنوات للاكتتاب في حفر قناة السويس الجديدة، وأنفاق أسفل القناة في الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس شهادات قناة السويس بـ3 فئات، شهادة فئة ألف جنيه وفئة 10 جنيهات وفئة 100 جنيه خلال الفترة من 4 أيلول/سبتمبر وحتى 16 منه من العام 2014 بفائدة 12%، قبل رفعها لـ15.5% يصرف عائدها كل 3 شهور بالنسبة للشهادات التي تبدأ من فئة ألف جنيه، وبالنسبة لفئات الـ10 جنيهات والـ100 جنيه فإن هناك عائد تراكمي يصرف في نهاية مدة الشهادة.

وزير المالية المصري: 5 مليارات جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لتشغيل الشباب

في سياق منفصل، لفتت صحيفة "المصري اليوم" المصرية إلى إعلان وزير المالية المصري محمد معيط عن خطة حكومية لخفض معدل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات، وذلك عبر تم تخصيص ٥ مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا.

وفي بيان صحفي أوضح معيط أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وقال إن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية إدراكًا من الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

معيط أكد أن ثمة جهودا كبيرةً تُبذل لتحفيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ارتفاعا في المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضي، لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف معيط أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسُّع في مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

ترامب يكشف عن موعد إعلان "صفقة القرن"

بدورها، اهتمّت صحيفة "التحرير" المصرية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد أن إدارته ستكشف عن خطة "صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات في كيان العدو الإسرائيلي.

تونس: المحكمة الإدارية تتلقى 12 طعنًا بخصوص الترشحات للرئاسية

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى تلقي المحكمة الإدارية 12 طعنًا في قرار المقبولين أوليًا للانتخابات الرئاسية سيتم البت فيها اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أكد مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الشروق" أنّ عدد الطعون في قرار المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغ 12 طعنا ستبت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية اليوم الاثنين في اثنين منهما.

ومن المنتظر أن تقضي المحكمة اليوم برفض الطعنين المقدمين لكل من المترشحتين المستقلتين فتحية معاود ومليكة الزديني، وذلك بعد رفض طعنيهما شكليا بسبب عدم إعلام الهيئة بالطعن مثلما تنص على ذلك الأطر التشريعية الانتخابية المتعلقة بشروط الطعن، والتي نشرتها هيئة الانتخابات في دليل الترشحات.

وتبت المحكمة في 10 طعون أخرى يوم غد الثلاثاء، لكل من المترشحين المستقلين الأزهر الغزلاني ومحمد الهادي بن حسين ومحمد صالح الجنادي والبحري الجلاصي ومنير بعتور وليلى الهمامي والصحبي براهم ومحمد الأوسط العياري ومروان بن عمر وعبد اللطيف الدريدي.

الجزائر: تفاصيل جديدة عن حادثة اغتيال الرئيس بوضياف

صحيفة "الشروق" الجزائرية تطرقت في عددها إلى ما وصفته بتصريحات غير مسبوقة لنجل الرئيس المغدور به بوضياف، والذي قال إن خالد نزار والجنرال توفيق هما من خطط لقتل الرئيس بوضياف، ولفت إلى أن دعوى قضائية سترفع بهذا الشأن في الأيام القادمة.

وكشف نجل الرئيس الراحل لأول مرة أن قائد الطائرة-التي كانت تقل بوضياف من عنابة إلى مستشفى عين النعجة في العاصمة- تلقى أوامر بعدم النزول حتى يتوقف قلب الرئيس عن النبض ما يعني المشاركة في القتل المتعمد، بحسب نجله بوضياف.

وقالت الصحيفة إن من شأن هذه التصريحات الخطيرة أن تعيد ملف اغتيال الرئيس محمد بوضياف إلى دائرة الجدل السياسي والقانوني وتدحض فرضية العمل الفردي المعزول.

وزيرة التضامن والأسرة الجزائرية: فلسطين في قلوبنا للأبد

أما صحيفة "النهار" الجزائرية فاهمتمت بإبراز تأكيد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أنّ دعم الجزائر دائم وثابت للقضية الفلسطينية ولنضالات شعبها.

وشددت دالية على أن هذا الموقف هو من أجل استرجاع الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه المهضومة من الاستعمار الصّهيوني الغاشم.

وخلال إشراف دالية على افتتاح الطبعة الرابعة من المخيم الصيفي الكشفي للأطفال الفلسطينيين المقيمين في الجزائر في المركز النفسي البيداغوجي بالدواودة "ولاية تيبازة" قالت إنّ "الجزائر ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة"، مضيفة أنّ القضية الفلسطينية ستظل دوما في قلوب الجزائريين وإلى الأبد.

هيئة الحوار والوساطة تمنح الجزائريين حوارا لإيجاد حلول للأزمة السياسية

صحيفة "الخبر" الجزائرية أدرجت في عددها كشف منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس أمس الأحد أن الهيئة "ستمنح فرصة الحوار لكافة فئات المجتمع بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".

وقال يونس خلال لقاء مع شباب من فاعليات الحراك الشعبي قدموا من ولايات قالمة، سوق أهراس، باتنة، تبسة وخنشلة أن الهيئة تعمل على "منح فرصة الحوار لكافة فئات وشرائح المجتمع الجزائري لاسيما الشباب منهم وذلك على مستوى كل التراب الوطني بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية الحالية".

وذكّر يونس بأنّ هيئة الحوار والوساطة "لا تتحدث لا باسم الشعب الجزائري ولا باسم الحراك الشعبي ولا باسم السلطة".

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