19/08/2019

رعد: المطلوب تخفيف الهدر

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "أننا في بلد نختلف فيه مع بعضنا أحيانًا على المستوى السياسي أو المستوى الإداري، لكن قدرنا جميعًا أن نحفظ سيادته ونحمي استقلاله عن أن تمتد يد الطامعين أو الغزاة لتنال من سيادته أو لتنتهك حرمات أبناء هذا البلد.

كلام رعد جاء خلال رعايته احتفال النصر والولاية لمناسبة انتصار تموز 2006 وعيد الغدير، والذي تخلله افتتاح مجمع بلدة ميدون الثقافي والديني، بحضور فاعليات المنطقة وحشد من الأهالي.

ونوّه رعد بمصالحة الجبل التي جرت والعمل على صيانتها، قائلًا "للتعاون مع بعضنا البعض من أجل تعميم نتائجها ليأمن اللبنانييون وتستقر أحوالهم"، ولفت إلى أن "الوضع الإقتصادي ليس مرضيًا على الإطلاق وهو وضع صعب لكنه ليس ميؤوساً منه، وهناك إمكانية لاستنهاضه لكنه يحتاج إلى دقة في التعامل وإلى حكمة من قبل السلطة السياسية".

وأضاف "المطلوب أن نخفف من الهدر، رأفة بالمواطنين وتخفيفا للفساد الذي نأخذ على عاتقنا مكافحته، ولا أحد يتوهم بأننا في هذا المشروع نسير خطوة للأمام وخطوة للخلف، نحن مكملون وفق خارطة طريق رسمناها ووضعنا ضوابطها وعرفنا أهدافها وكيف نسلك في طرقاتها وسبلها ودهاليزها وأوتوستراداتها، ونريد أن نصل للأهداف التي تستنقذ البلاد من الفساد ولسنا مستعجلون على أحد على الإطلاق".

وتابع "ليس فينا من هو عدو لبعضنا في الداخل وعلينا أن نقر أن العدو الحقيقي الإستراتيجي الوجودي الذي يتهددنا جميعا هو العدو الصهيوني الذي يمثل رأس رمح للعقل الغربي الإستعماري الطامع في بلادنا على الدوام". موضحاً "أن الغرب لا يعنيه كم قتيل يسقط في هذا البلد، ولا يهتم إلا أن تبقى الممرات البحرية آمنة وسالكة لمنتوجاتها لنبقى نحن سوقا استهلاكية لبضائعه فيما هو يسرق نفطنا ومياهنا من أجل أن يشغل مصانعه ومعامله ومحلات إنتاجه وشركاته ويثري على حساب فقرنا واستضعافنا".





إقرأ المزيد في: لبنان