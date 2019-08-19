19/08/2019

بجهود تكتل بعلبك الهرمل.. مدينة صناعية في شمسطار

وضع نواب تكتل بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي المقداد أمس حجر الأساس للمدينة الصناعية في بلدة شسمطار في احتفال حاشد نظّمته البلدية في ملعب ثانوية البنات الرسمية، بحضور عدد من الفاعليات والشخصيات السياسية والإجتماعية.

رئيس التكتل النائب الحاج حسن أكد في كلمة له بالمناسبة أن أعضاء المجلس البلدي في شمسطار ينامون مرتاحي الضمير بطريقة ادارة واستخدام المال العام، وهم يعملون على استنباط المشاريع لتنمية المدينة على الرغم من شحّ المال العام والامكانيات المحدودة للبلديات، مشيرًا إلى أن البلدية حفرت سبعة آبار ارتوازية وصرفت 800 مليون ليرة لتأمين المياه للمدينة.

بدوره، سأل المقداد "لماذا تدفع البلدية مبلغ ثمانية ملايين ليرة لتأمين مياه الشفة لأهالي المدينة إذ أن المفروض تأمين المياه للبلدة من ينابيع ليست ببعيدة؟"، موضحًا أن "ذلك يحصل بسبب عدم المراقبة"، وأضاف "عشر سنوات ونحن نرفع الصوت ومؤسسة المياه عاجزة وعشرات الاجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية، ونطالب بوضع حد لمجرى اليمونة وعيون ارغش وللأسف كل واحد ينقل المشكلة الى غيره".

وكشف المقداد أن قائد الجيش العماد جوزيف عون وعد بالتعاطي مع هذه المسألة بجدية قريبًا وهو كان قد وعدنا بأن يهتم بهذا الموضوع بعد معركة تحرير الجرود.

وأشار المقداد الى متابعة نواب التكتل لمسألة الصرف الصحي في المنطقة، مؤكدًا أنه بعد ثلاث سنوات ستغطي المنطقة محطات تكرير تمنين من أجل نظافة الليطاني.

من جهته، لفت زعيتر الى "أننا ذاهبون إلى مناقشات فيما يتعلق بمجلس الخدمة المدنية وقول اللبنانيون سواء في الوظيفة باستثناء الفئة الأولى مع الحفاظ على الدستور وموقع الرؤساء ومن الفئة الثانية وما دون حق لكل اللبنانيين بالوظيفة"، مضيفًا "إننا قادمون على تفسير المادة 95 وغيرها من المواد وهذا ليس موقفًا انحيازيًا، بل موقف وطني وهناك قوى مسيحية حية مع هذا الرأي".

وأوضح أنه التقى وعضو التكتل النائب ابراهيم الموسوي منذ أسبوعين بوزير العدل، وقال "أخذنا وعدًا بمتابعة اقرار مرسوم محافظتي بعلبك الهرمل وعكار"، مبيّنًا أن ""التأخير حصل بسبب ضمّ محافظة كسروان وجبيل لإنجاز الملاكات القضائية للمحافظات".

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