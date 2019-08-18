18/08/2019

الأنصار يكتسح الغازية ويضرب موعدا مع الساحل في نهائي النخبة

كما كان متوقعا بلغ الأنصار نهائي كأس النخبة ليواجه شباب الساحل على لقب البطولة التنشيطية باكتساحه الشباب الغازية بخماسية في مباراة من طرف واحد احتضنها ملعب بحمدون البلدي.

وبكّر الأخضر بافتتاح التسجيل عبر نجمه حسن معتوق قبل أن يضيف سوني سعد الهدف الثاني من رأسية متقنة اثر تمريرة المخضرم عباس عطوي اونيكا منتصف الشوط الاول، ليرد بعدها الغازية بكرة هددت مرمى الحارس مغنية، ليتواصل بعدها مد الفريق الجنوبي الباحث عن تذليل الفارق ليتحصل على ركلة جزاء أطاحها قاسم ليلى جوار القائم.

وردّ الأنصار بقوة محرزا الهدف الثالث عبر البرازيلي لوكاس برأسية محكمة سكنت مرمى الحارس أحمد دياب بعد ركلة حرة نفذها التونسي حسام اللواتي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وتواصل المد الهجومي لكتيبة نزار محروس التي أهدرت الكثير من الفرص عبر موني وزملائه، ليعود سوني سعد ويترجم برأسيته كرة عطوي إلى الشباك عند الدقيقة 62، قبل أن يختتم معتوق مهرجان الأنصار عند الدقيقة 67.

ولم تتوقف شهية الأخضر للتسجيل حيث أهدر محمود كجك وتبعه موني، لينتهي اللقاء ببلوغ الفريق البيروتي النهائي.

وصعد شباب الساحل إلى النهائي بفوزه المستحق على الأخاء بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جونيه البلدي.

وإفتتح السنيغالي عبد العزيز انداي التسجيل لكتيبة محمود حمود عند الدقيقة 26 من ركنية لينتهي الشوط الأول بهدف، وأمّن حسن كوراني النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة 57.

وعلى الرغم من محاولات الفريق الجبلي للعودة، إلا أن براعة الحارس علي ضاهر حرمت كتيبة عبد الوهاب أبو الهال من تذليل النتيجة والعودة لأجواء اللقاء.

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