18/08/2019

حزب الله والسرايا اللبنانية يشيعون الشهيد منيب العابد في النبطية الفوقا

شيع حزب الله والسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأهالي بلدة النبطية الفوقا والقرى المجاورة شهيد الواجب الجهادي منيب أحمد العابد، بحضور لفيف من العلماء وشخصيات وفاعليات بلدية وإختيارية.

كما شارك في التشييع عدد من قادة المقاومة الإسلامية والسرايا اللبنانبة.

جاب التشييع شوارع البلدة وسط هتافات التكبير والشعارات المنددة بالعدو الصهيوني،

وفي الختام أمّ الصلاة على الشهيد إمام البلدة السيد محمود برجاوي ووري الشهيد الثرى في روضة البلدة.

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