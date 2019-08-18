فلسطين

الجهاد الإسلامي: غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم

18/08/2019

الجهاد الإسلامي: غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم

أكد مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمته الأخيرة في غزة، مضيفًا أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الصهيوني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية.

ورأى أن غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم وهي لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة.

واشار الى أن الاحتلال يشن حربًا معلنة على شعبنا ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.

وقال : لا تحلموا أبدًا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي

وأكد  شهاب أن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار وشعبنا لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي.

ولفت مسؤول الإعلام في الجهاد الإسلامي الى أن "إسرائيل" ستتحمل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها.

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني