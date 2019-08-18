18/08/2019

الجهاد الإسلامي: غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم

أكد مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمته الأخيرة في غزة، مضيفًا أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الصهيوني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية.

ورأى أن غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم وهي لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة.

واشار الى أن الاحتلال يشن حربًا معلنة على شعبنا ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.

وقال : لا تحلموا أبدًا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي

وأكد شهاب أن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار وشعبنا لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي.

ولفت مسؤول الإعلام في الجهاد الإسلامي الى أن "إسرائيل" ستتحمل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها.

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