العالم

الادميرال تنكسيري: دول جنوب الخليج ستموت من العطش إن وقعت أي حادثة في المنطقة

18/08/2019

الادميرال تنكسيري: دول جنوب الخليج ستموت من العطش إن وقعت أي حادثة في المنطقة

اعتبر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، الادميرال علي رضا تنكسيري، تواجد القوات الاجنبیة في منطقة الخلیج یعني انعدام الامن والاستقرار، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية قادرة على ارساء الامن والاستقرار في بحر عمان والمحيط الهندي فضلا عن منطقة الخليج، ومحذرا من أن دول جنوب الخليج ستموت من العطش حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج.

وفي مراسم اليوم العالمي للملاحة البحرية في طهران التي اقيمت اليوم، أشار الادميرال تنكسيري إلى ان مساحة الخليج تبلغ 250 الف كيلومترمربع وهو خليج مغلق ولو حدثت اي مشكلة للسفن الحربية او الغواصات الاجنبية التي تعمل بالوقود النووي في هذه المنطقة فانها ستخلق مصاعب لدول المنطقة اعواما طويلة من ضمنها للدول الجارة الجنوبية لنا، التي تستخدم اجهزة تحلية مياه البحر حيث لن تكون حينها قادرة على استخدام هذه المياه وستعاني بسبب ذلك.

وقال الادميرال تنكسيري، لقد اوصلنا رسالة السلام والصداقة والامن والاستقرار في الخليج من قبل الشعب الايراني الى اسماع الجميع خلال ملتقيات عقدت في قطر والامارات وعمان وغيرها، مضيفا "اننا نعتقد بان الدول السبع الجنوبية للخليج وايران التي تمتلك اطول حدود بحرية على الخليج يمكنها مع الدول الاخرى المتشاطئة توفير الامن المستديم بالمنطقة".

وأكد بان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة يزعزع الامن والاستقرار فيها، وأن الاميركيين والبريطانيين يريدون في الحقيقة الايحاء بعدم وجود الامن والاستقرار في المنطقة "لكننا بصفتنا الدولة التي تمتلك اطول السواحل المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر مكران نعمل على توفير الامن والاستقرار للجيران".

واكد الادميرال تنكسيري قدرة الجمهورية الاسلامية اليوم على ارساء الامن في الخليج، وقال "لقد قمنا بالتعاون مع قوات الجيش على ارساء الامن والاستقرار في بحرعمان والمحيط الهندي".

كما أكد بأن الاجانب لا يعملون من اجل استتاب الامن والاستقرار في المنطقة لكنهم يسعون لاضفاء الشرعية على تواجدهم فيها من خلال اختلاق الاعداء في حين نحمل نحن رسالة السلام والصداقة ولا حاجة لنا لغزو الدول الاخرى.

إيران

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