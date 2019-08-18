العالم

ظريف لولي عهد الكويت: نحن وانتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

18/08/2019

ظريف لولي عهد الكويت: نحن وانتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، خلال لقائه ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر الأحد "انتم ونحن باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

 

واستقبل ولي عهد الكويت بقصر بيان اليوم وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له، وخلال اللقاء، رحب الشيخ نواف الجابر الصباح بحرارة بالسيد ظريف، وقال ان أمير الكويت كان يرغب بشدة بلقاء وزير الخارجية الإيراني لكن مرضه حال دون ذلك.

ووصف ولي عهد الكويت مصالح المنطقة بأنها أعلى وأهم من أي شيء آخر، وقال نحن دائما على استعداد للتعاون والحوار ونعتبره في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

بدوره تمنى ظريف الصحة والسلامة والشفاء العاجل لأمير دولة الكويت واصفا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه أحد أكثر القادة حكمة في المنطقة.

كما وصف وزير الخارجية الايراني، العلاقات الإيرانية الكويتية بأنها ودية وأخوية، ودعا إلى تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة، وقال "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والأجانب سيغادروها".

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وصل الى الكويت امس السبت والتقى في مستهل زيارته اعضاء جمعية الصداقة الكويتية الايرانية.

إيران

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