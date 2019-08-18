18/08/2019

اللقاء الدوري لقيادتي حزب الله وحركة أمل في بعلبك: الدعم المطلق للمقاومة في مسيرتها الميمونة

عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل لقاءً دورياً في مكتب إقليم حركة أمل في بعلبك تدارستا فيه مختلف الشؤون السياسية والإنمائية، وأصدرتا البيان الآتي:

أولاً : يبارك المجتمعون للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد الغدير الأغر ذكرى تجديد الولاء والبيعة الحق لله ولرسوله وللإسلام المحمدي الأصيل.

ثانياً : بارك المجتمعون للمجاهدين مجدهم الذي صنعوه في تموز وآب عام 2006 بالإنتصار الإلهي العظيم على العدو الإسرائيلي الغاشم وأكدوا على تكاملهم التام ودعمهم المطلق للمقاومة في مسيرتها الميمونة لتحرير كامل الأرض والمقدسات ولصون لبنان وسيادته من الإعتداءات الإسرائيلية الدائمة والمستمرة مع تأكيدهم على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ويدعو المجتمعون جماهير البقاع الوفي للمشاركة في مهرجان التحرير الثاني الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد الواقع فيه 25 أب الجاري في بلدة العين البقاعية (ساحة الحسينية).

ثالثاً : يدعو المجتمعون كل أنصار ومحبي الإمام القائد الحاضر الغائب السيد موسى الصدر لحضور الإحتفال الذي تقيمه حركة أمل في مدينة النبطية (ساحة عاشوراء) يوم 31 آب الجاري ويجددون العهد والولاء للإمام الصدر بإلتزام خطه ونهجه بحفظ المقاومة صوناً للأرض والعرض وبالعمل الجاد كي لا يبقى محروم واحد عبر السعي الحثيث والدؤوب لخدمة أهلنا ومجتمعنا.

رابعاً : في ذكرى حلول شهر محرم الحرام يدعو االمجتمعون المؤمنين وكل الشرفاء والأحرار للمشاركة الكثيفة في المراسم العاشورائية والمجالس الحسينية وفاءً لأبي الأحرار عليه السلام وتجديداً للعقد والبيعة، ويؤكدون على كل مظاهر التكامل والألفة والوحدة بين الطرفين تجسيداً لوصايا سيد الشهداء وإلتزاماً بقرار القيادتين.

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