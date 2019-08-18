18/08/2019

التعبئة الرياضية في منطقة صيدا إختتمت دورة الشهيد القائد الحاج أبو حسن سلامة

اختتمت التعبئة الرياضية لحزب الله في منطقة صيدا دورة الشهيد القائد الحاج أبو حسن سلامة بكرة القدم، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاستشهاده، وذلك بمباراة جمعت فريق تعمير عين الحلوة بمواجهة فريق نادي النهضة عين الحلوة، والتي انتهت بفوز تعمير عين الحلوة1/5 وذلك على أرض ملعب ستراكيرز لكرة القدم في حارة صيدا....وقاد اللقاء الحكم مصطفى مكة والمعلق علي حمدان.

تقدم الحضور كل من مسؤول الوحدة الرياضية المركزية في حزب الله الحاج جهاد عطية ومسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، مسؤول التعبئة الرياضية في منطقة صيدا الحاج سمير ناصر، رئيس الاتحاد الفلسطيني فرع الشتات لكرة القدم السيد زياد البقاعي، وامين سر نادي النهضة عين الحلوة عدنان ورد، المصور لنادي النهضة عين الحلوة فادي عناني، عضو لجنة منطقة صيدا الحاج إيهاب جوني، مسؤول العلاقات في صيدا د.أحمد دكور، مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وبعد اللقاء تم تسليم كأس المركز الثاني لنادي النهضة، وتكريم حكم الدورة مصطفى مكة.

وتم تسليم كأس المركز الأول لنادي تعمير عين الحلوة للكابتن وفيق السيد.

كم تم توزيع ميداليات رمزية بصورة الشهيد سلامة للاعبي الفريقين.

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