18/08/2019

حماس: حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا ستنفجر في وجه الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، ان حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة ويوقف جرائمه وارهابه المنظم واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى.

ورأى القانوع أن الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام القوة المفرطة وارتكاب الجرائم المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابه الثائرين في وجه الحصار والظلم والإرهاب في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غرة.

المتحدث باسم حركة حماس أضاف "جريمة نكراء جديدة يرتكبها الاحتلال بقتل وإصابة 4 شباب ثائرين وهو ما يعكس سلوكه الوحشي ضد أبناء شعبنا ودليل على بشاعة جرائمه التي يرتكبها".

كما أشار القانوع إلى أن عجز المجتمع الدولي وصمته يشجع العدو الإسرائيلي على استمرار الحصار على قطاع غزة وارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية.

إقرأ المزيد في: فلسطين