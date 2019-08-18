18/08/2019

ميسي افضل لاعب في أوروبا

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنقضي والتي يمنحها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

والتي أكدت نيل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونال ميسي الجائزة بعدما جمع 252 نقطة متفوقا على مدافع ليفربول الهولندي فارجن فاندايك الذي حصد 224 نقطة في المركز الثاني يليه البرتغالي رونالدو هداف يوفنتوس برصيد 181 نقطة.

تعادل مثير للسيتي مع توتنهام

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما قمة مانشستر سيتي حامل اللقب مع ضيفه توتنهام على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المتألق رحيم استارلينغ من افتتاح التسجيل للسيتيزن بعد عشرين دقيقة على البداية ليدرك بعد ثلاث دقائق ارك لامل التعادل للزوار، قبل أن يعود الأرجنتيني سارغيو أغوارو ويحرز هدف التقدم لكتيبة بيبي غوارديولا، وأدرك البرازيلي لوكاس مورا التعادل للفريق اللندني عند الدقيقة 56 قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد الفار هدفا قاتلا لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة أحرزه البرازيلي غبرايل جيسوس ليتبين وجود لمسة يد، ليفرط السيتيزن بنقطتين ويرتفع رصيده إلى أربع نقاط.

تعادل لفالنسيا وسوسيداد في الليغا

تعادل فالنسيا مع ضيفه سوسيداد بهدف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني كما تعادل غرناطا مع فيا ريال بأربعة أهداف لكل منهما.

وفاز ريال مايوركا على إيبار بهدفين لهدف، وهزم أوساسنونا ليغانيس بهدف.

السد بطلا لكأس السوبر القطري

تغلب السد بطل الدوري على مواطنه الدحال بهدف في نهائي كأس السوبر القطري، ليظفر باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بفضل هدف علي أسد أحرزه بعد 13 دقيقة على البداية أثر تمريرة محكمة من الدولي اكرم عفيف.

وليتوج الإسباني تشافي بأولى ألقابه في عالم التدريب.

الصفاقسي بطلا لكأس تونس

أحرز الصفاقسي لقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على غريمه النجم الساحلي بركلات الترجيح 5 4 إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الأهلي يودع كأس مصر

ودّع الأهلي المصري منافسات كأس مصر من الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا بسقوطه أمام بيراميدس بهدف اريك تراوري أحرزه عند الدقيقة 55.

ليبلغ فريقه ربع النهائي ويضرب موعدا مع حرس الحدود.

زيدان يحسم مصير غاريث بايل

حسم المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان مصير لاعب الفريق الويلزي غاريث بايل، مؤكدا بقاءه مع الملكي للموسم الحالي، مشيرا إلى أن لديه دورا مهما سيلعبه.

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