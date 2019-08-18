18/08/2019

ثلاثة شهداء فلسطينيين وجريح بقصف صهيوني على شمال قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الأحد، عن انتشال جثامين 3 شهداء ومصاب رابع جراء الاستهداف الصهيوني لشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، بالإضافة إلى مصاب رابع وصفت جراحة بالخطرة.

وتمكنت وزارة الصحة من التعرف على هوية الشهداء وهم محمد سمير ترامسي (21 عاما)، ومحمود عادل الولايده (22 عاما) ومحمد أبو ناموس (23 عاما).

ونفذ طيران الاحتلال الليلة الماضية غارات شمال قطاع غزة، كما استهدفت مدفعيته مرصدا للمقاومة وقصفت أرضا زراعية شرق بيت لاهيا شمال القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام "إن قوات الجيش رصدت عددا من الأشخاص بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".

وأعلنت سلطات الاحتلال، مساء السبت، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين من أصل ثلاثة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، وزعم جيش العدو أن 3 قذائف صاروخية أطلقت من غزة اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وذكرت مصادر صحافية أن شظايا صاروخية سقطت في ساحة منزل في سديروت.

وقد أدى إطلاق القذائف إلى إصابة مستوطنين اثنين بجراح طفيفة أثناء جريهما للدخول للملاجئ، بينما أصيب عدد آخر بحالة من الهلع.

وكانت صافرات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزّة.

فلسطين المحتلة

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