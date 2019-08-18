18/08/2019

السعودية تطلب من مواطنيها في إسطنبول أخذ الحيطة والحذر

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي".

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما"، طلبت السفارة السعودية "من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر".



ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب الشمس.



يأتي هذا التحذير بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

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