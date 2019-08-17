17/08/2019

ليفربول وأرسنال يواصلان الفوز للأسبوع الثاني من الدوري الممتاز

حقق فريق ليفربول انتصاره الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على مضيفه ساوثهامبتن بهدفين لهدف ضمن منافسات الأسبوع الثاني ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

السينغالي ساديو ماني واصل تألقه ليفتتح التسجيل لكتيبة يورغن كلوب قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وضاعف زميله فيرمينيو النتيجة عند الدقيقة 71.

وتمكن اللاعب داني انكس من تقليص النتيجة لأصحاب الأرض مستغلاً خطأ الحارس أدريان.

بدوره تغلب أرسنال بصعوبة على ضيفه برنلي بهدفين لهدف بفضل هدفي الفرنسي لاكازيت والغابوني أوبميانغ اللذان استفادا من تمريرتين للوافد الجديد داني سيبايوس ليرفع رصيد "المدفعجية" إلى 6 نقاط.

وفيما يتعلق بالمباريات الأخرى ضمن الجولة، تغلب بورنسموث على مضيفه استون فيلا بهدفين لهدف، وهزم إيفرتون واتفورد بهدف، وفاز نوريتش سيتي على نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل برايتون مع ويست هام بهدف لهدف.

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