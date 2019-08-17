17/08/2019

البرج والسلام زغرتا إلى نهائي كأس التحدي

صعد فريق البرج للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مسابقة كأس التحدي التنشيطية بفوزه الكبير على طرابلس الرياضي بثلاثية بيضاء في نصف النهائي الذي جمع الفريقين على ملعب بحمدون البلدي، ليضرب موعداً مع السلام زغرتا الذي فجر مفاجئة بإقصاءه الصفاء والتأهل إلى النهائي.

وسيطر البرج على أجواء اللقاء مهدداً مرمى الحارس سراج الصمد الذي زار شباكه الغاني سارفو للمرة الأولى بعد نصف ساعة على البداية، ليتواصل بعدها الضغط الأصفر ويثمر عن هدف ثاني للغاني عند الدقيقة 66، قبل أن يؤمن الواعد محمد جواد أبو خليل النتيجة لكتيبة محمد الدقة عند الدقيقة 77.

وحرم الحارس محمد سانتينان الفريق الطرابلسي من تقليص النتيجة بفضل تصديه الرائع في أكثر من مناسبة ليبلغ العائد لدوري الأضواء المباراة النهائية.

بدوره فجر السلام زغرتا مفاجئة غير متوقعة بإقصاءه الصفاء المدجج باللاعبين بهدف ليحيى أبو فخر أحرزه قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفرض حارس السلام مصطفى مطر نفسه نجماً للقاء بتصديه لكرات الصفاء الخطيرة طوال اللقاء الذي احتضنه ملعب جونية البلدي وبحضور جماهيري خجول ليبلغ سفير الشمال نهائي المسابقة التنشيطية.

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