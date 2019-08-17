اليمن

إبراهيم الديلمي سفيراً للجمهورية اليمنية لدى إيران

17/08/2019

إبراهيم الديلمي سفيراً للجمهورية اليمنية لدى إيران

أصدرت الجمهورية اليمنية قراراً بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لها لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأوردت قناة المسيرة أن قراراً جمهورياً صدر في صنعاء اليوم السبت بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصدر بعد خطاب قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حيث وصف زيارة وفد من بلاده لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بدروه، رحب رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام بهذه الخطوة، معتبراً أنها تأتي تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى اليمني والحكومة.

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