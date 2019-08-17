العالم

العراق وإيران يوقعان على مذكرة تفاهم تقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين

17/08/2019

العراق وإيران يوقعان على مذكرة تفاهم تقضي بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين

أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي خلال لقائه نظيره العراقي ياسين الياسري، اليوم السبت، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع العراق تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين.

وأوضح رحماني أنه "وفقاً للمذكرة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد ألغيت، كما إن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في المجالات الاخرى سيزداد لا سيما لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام"، وسيتعزز الأمن في المناطق الحدودية.

ووصف رحماني التعاون بين وزارتي الداخلية في ايران والعراق بأنها تتحسن باستمرار، "وخلال الاعوام الماضية شهدنا تعاونا مناسباً في مجالات الامن والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الاربعينية"، مشيداً بتعاون الحكومة العراقية. 

وفي الختام لفت إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني تابع العديد من القضايا ومنها الزيارة الاربعينية خلال زيارته الأخيرة لبغداد،.

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