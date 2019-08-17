العالم

الهند تُعيد تفعيل خدمات الهاتف في كشمير

17/08/2019

الهند تُعيد تفعيل خدمات الهاتف في كشمير

أعادت السلطات الهندية بعض خطوط الهاتف للعمل في إقليم جامو وكشمير مساء أمس، بعد أن حالت الإجراءات الأمنية المشددة دون خروج الاحتجاجات عن السيطرة في سرينجار عاصمة الإقليم، بحسب ما أعلن مسؤول هندي كبير فيه.

وأشار المسؤول بي.في.آر سوبراهمانيام للصحفيين الى أن "أغلب سرينجار تعمل كالمعتاد صباح غد"، ورد على سؤال حول خطوط الهاتف بالقول إن "أغلب تلك الخطوط ستعود للعمل مع مطلع الأسبوع"، فيما لم يفصح متى ستعود خدمات الإنترنت.

وأضاف سوبراهمانيام إن ما أسماها "الجماعات المتشددة" قد تستخدم الهواتف النقالة لتدبير أعمال إرهابية، وتابع إن 
المدارس في وادي كشمير ستعود للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، ولفت إلى أن القيود المفروضة على التنقل سترفع بعد مراجعة شاملة لوضع كل منطقة.

وبحسب سوبراهمانيام، من المتوقع على مدى الأيام القليلة المقبلة ومع تخفيف القيود أن تعود الحياة في جامو وكشمير لطبيعتها بالكامل.

وكانت السلطات قد قطعت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وحظرت التجمعات العامة في كشمير هذا الشهر، قبل أن تلغي نيودلهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، بموجب الدستور الهندي، لمنع الاحتجاجات الجماهيرية.

وتسبّبت خطوة إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في تصاعد حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان، إذ قالت إسلام آباد إن ثلاثة من جنودها قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني