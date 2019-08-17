17/08/2019

الرئيس عون أمام وفد من الجبل: المصالحة لن تهتزّ

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد من منطقة الجبل أن "المصالحة التي حصلت لن تهتز وان إختلفنا سياسيا"، وقال "بشرتي لكم اننا سنبذل قصارى جهدنا لنخرج من هذه الحالة.. جميعنا مدعوون لنضافر جهودنا مع بعضنا البعض والإتفاق على إعمار لبنان".

من جانبه، قال وزير التربية أكرم شهيب: "المصالحة كانت وستبقى عنوانا ساطعا للعيش الوطني الواحد الراسخ في الجبل وعنوانا لتعزيز الحياة المشتركة ومعاني الشراكة الوطنية".

وكان الرئيس عون التقى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد على رأس وفد من كهنة ورعايا الشوف، في حضور وزير المهجرين غسان عطالله.

وقال ‏المطران حداد للرئيس عون: "نشد على أيديكم ونحن معكم وإلى جانبكم في النهج الذي تتبعونه لمصلحة كل لبنان".

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