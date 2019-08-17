17/08/2019

الموسوي من النبي شيت: معظم مناطقنا وطرقاتنا بحاجة للتزفيت والتعبيد

جال عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب ابراهيم الموسوي على الطرقات الرئيسة والفرعية في بلدة النبي شيت بدعوة من البلدية، وإطلع على الوضع الذي تعاني منه البلدة نتيجة الحفر.

وقال الموسوي إن " بلدة النبي شيت تحمل رمزية معينة وبعدًا وطنيًا عامًا"، وأضاف: "صحيح أن الدولة مقصرة والإمكانيات محدودة وهناك شحّ في الموارد ووضع مالي واقتصادي صعب ومأزوم، لكن هذا لا يمنع أن نعمل وفق الأولويات والحسابات".

وتابع: "لبيتُ دعوة رئيس بلدية النبي شيت السيد حسن علي الموسوي لنطّلع على طرقاتها خصوصًا أنني من سكان هذه البلدة واعرف طرقاتها فالحي الذي أسكن فيه طرقاته أسوأ من الطرقات الداخلية فمعظم طرقات البلدة تحتاج للتأهيل".

وتحدث الموسوي عن الوهدات والاخاديد والمنخفضات والأجزاء شبه المجروفة جراء الفيضانات وطبيعة الطقس القاسي والامطار والسيول التي ضربت المنطقة العام الماضي.

ولفت الموسوي الى أن معظم مناطقنا وطرقاتنا بحاجة للتزفيت والتعبيد، مطالبًا كل من له علاقة بأموال البلديات بصرف هذه المستحقات.

وطالب الموسوي وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس بزيارة البلدة في القريب العاجل، موضحًا أنه سيدعوه لزيارتها وإلى أكثر من مكان ليعاين الطرقات في المنطقة التي تختفي فيها السيارات.

كما ناشد الموسوي وزير المال علي حسن خليل الإفراج عن أموال البلديات كي تتمكن من القيام بواجبها.

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