17/08/2019

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

في مسيرة حاشدة، شيّع حزب الله وأهالي بلدة طاريا البقاعية جثمان الشهيد المجاهد أحمد محمد حمية، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الحاج حسين النمر وأعضاء من قيادة المنطقة، ولفيف من العلماء والقيادات السياسية والحزبية وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتقدّم المسيرة حملة الرايات وحملة صور الشهيد وفرقة موسيقية تابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، كما تخلّل التشييع مراسم وداع وتأدية القسم على متابعة مسيرة الجهاد ضد أعداء الوطن والأمة.

وبعد كلمة لنائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر والصلاة على جثمان الشهيد، انطلق المشيعون من حسينية البلدة نحو جبانتها حيث ووري الشهيد في ثرى روضة الشهداء مع من سبقه من رفاقه المجاهدين.

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