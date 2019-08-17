لبنان

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

17/08/2019

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

في مسيرة حاشدة، شيّع حزب الله وأهالي بلدة طاريا البقاعية جثمان الشهيد المجاهد أحمد محمد حمية، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله الحاج حسين النمر وأعضاء من قيادة المنطقة، ولفيف من العلماء والقيادات السياسية والحزبية وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتقدّم المسيرة حملة الرايات وحملة صور الشهيد وفرقة موسيقية تابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، كما تخلّل التشييع مراسم وداع وتأدية القسم على متابعة مسيرة الجهاد ضد أعداء الوطن والأمة.

وبعد كلمة لنائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر والصلاة على جثمان الشهيد، انطلق المشيعون من حسينية البلدة نحو جبانتها حيث ووري الشهيد في ثرى روضة الشهداء مع من سبقه من رفاقه المجاهدين.

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

حزب الله وأهالي طاريا يشيّعون الشهيد أحمد حمية

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني