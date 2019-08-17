العالم

كيم جونغ أون أشرف على تجربة صاروخية جديدة

17/08/2019

كيم جونغ أون أشرف على تجربة صاروخية جديدة

قالت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح أمس الجمعة.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس الجمعة وذلك في سادس جولة إطلاق أسلحة منذ أواخر يوليو الأمر الذي يعقد جهود إعادة إطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن برامج بيونغيانغ التسليحية.

إشارة إلى أنه في وقت سابق، قالت كوريا الشمالية إن بيونغيانغ ليس لديها نية للتحدث مع كوريا الجنوبية مرة أخرى، ووصفت أماني سيول بـ"الوهم" لتوقعها استئناف المحادثات عندما تنتهي التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية.

وقال البيان إن "سلطات كوريا الجنوبية لديها "وهم" بأن مرحلة المحادثات ستحدث تلقائيًا تمامًا مثل تغير الفصول عندما تنتهي المناورات العسكرية المشتركة، وتريد أن تستفيد من المحادثات المستقبلية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ولكن من الأفضل لها التخلي بسرعة عن مثل هذه الرغبات التي طال أمدها ومن الصعب تحقيقها."

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