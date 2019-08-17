لبنان

الرئيس لحود: لا يجب أن نهدر الدماء المبذولة من أجل كرامة لبنان

17/08/2019

الرئيس لحود: لا يجب أن نهدر الدماء المبذولة من أجل كرامة لبنان

شدّد رئيس الجمهورية الأسبق العماد إميل لحود على أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو سيّد الكلام، معتبرًا أنه يجب على الجيل المقبل أن يعرف التاريخ على حقيقته"، مضيفًا أنه "للأسف منذ العام 1991 لم يصدق أحد أن بإمكاننا التغلب على "إسرائيل".

وقال الرئيس لحود في تصريح إنه "في العام 2006 في أول يوم للقصف "الإسرائيلي" على لبنان طلبتُ اجتماعًا لمجلس الوزراء، وذهبتُ قبل انعقاده إلى الضاحية الجنوبية، حيث كان المواطنون خائفين، وقلت لهم إنني رئيس جمهورية لبنان ومع حزب الله والسيد نصرالله، ولا أحد سيقدر علينا، ولن يدخلوا مترًا إلى أرضنا".

وتابع "بعدها توجهتُ إلى اجتماع الحكومة ووجدتُ الوزراء مرعوبين".

وأشار لحود الى أن "الأجيال المقبلة يجب أن تتعلم أنه عندما يكون لدينا حقوق وكرامة، لا يجب أن يخافوا".

ولفت الى أن "الانتصار حصل بفعل القرار بأننا مستعدون للموت من أجل الأرض".

وقال الرئيس لحود: "التقيتُ مع السيد نصر الله بالضمير، وبإرادة استرجاع كرامة لبنان، إذ انني لا أعرفه شخصيا".

وأكد أن "الدم الذي سال من أجل كرامة لبنان، لا يجب أن نهدره بالسياسة، يجب التعلم من التاريخ لأنه سيعرفنا على المستقبل".

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